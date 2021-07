Redgrave ruderte mit Olympia-Fackel über Themse

gebracht. Der fünffache Goldmedaillen-Gewinner hielt in einer Hand die olympische Fackel, mit der anderen ruderte er über die Themse.

Sechs junge Ruderer aus dem Themse-Städtchen Henley in der Grafschaft Oxfordshire waren mit dabei. Am Nachmittag sollte das Feuer auf Schloss Windsor ankommen und von der Queen und ihrem Gemahl Prinz Philip begrüßt werden. Davor hatte der frühere Rekordläufer Sir Roger Bannister den 53. Tag des Fackellaufs in Oxford begonnen. Der 83-Jährige hatte am 6. Mai 1954 in Oxford als erster Mensch weniger als vier Minuten für eine Meile (1.609 m) benötigt.