Rallye: Titelverteidiger Walkner auf erster Dakar-Etappe 7.

Motorrad-Titelverteidiger Matthias Walkner hat am Montag die 1. Etappe der Rallye Dakar auf dem siebenten Rang beendet. Der 32-jährige Salzburger, der im Vorfeld an einer Verkühlung gelitten hatte, landete auf seiner KTM nach 84 Sonderprüfungs-Kilometern mit 3:12 Minuten Rückstand auf Tagessieger Joan Barreda Bort ( ESP/ Honda) im Ziel in Pisco. Insgesamt wurden von Lima nach Pisco 331 km bewältigt. Auf Platz zwei landete der Chilene Pablo Quintanilla (Husqvarna) mit 1:34 Minuten Verspätung, Dritter wurde der US-Amerikaner Ricky Brabec ( Honda/+2:52 Min.). Am Dienstag geht es über insgesamt 553 km, davon 342 in Sonderprüfungen, nach San Juan de Marcona.

Walkner, der 20 Sekunden hinter dem drittplatzierten US-Amerikaner Ricky Brabec liegt, war nach seinem ersten Wettkampftag zufrieden. „Es war ein guter Tag und ich fühle mich auch wieder relativ gut. Natürlich immer noch nicht 100 Prozent fit nach zwei Wochen krank sein aber es geht bergauf“, resümierte der Salzburger.