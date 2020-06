Zoidl fährt 2014 für ein ProTour-Team

Nun steht es fest: Riccardo Zoidl wird ab 2014 für einen ProTour-Rennstall in die Pedale treten. Der Gewinner der Österreich-Rundfahrt wechselt damit von Gourmetfein Wels aus der dritten in die höchste Division. „Ich habe schon unterschrieben“, sagt der Radprofi. Den offiziellen UCI-Vertrag wird der Spitzenreiter der Europa-Tour-Wertung möglicherweise noch in dieser Woche signieren. Nach dem Okay des Teams soll dann das Geheimnis um den neuen Arbeitgeber gelüftet werden.

Er sei sicher, dass er für seine sportliche Zukunft die richtige Entscheidung getroffen habe, betonte Zoidl, der sich derzeit auf den letzten Saison-Höhepunkt vorbereitet: die Straßen-WM in der Toskana (22. bis 29. September). Dort wird der Mühlviertler sogar drei Rennen bestreiten: Wels Gourmetfein hat dank des zweiten Platzes in der Wertung der Mannschaften der Continental Tour einen Startplatz im Team-Zeitfahren fix, der Wahl-Innsbrucker fährt dann auch noch das Einzelzeitfahren und das Straßenrennen.

Damit noch nicht genug: Der 25-jährige Oberösterreicher hofft auch noch auf eine Teilnahme an Eintagesrennen in Italien und eine Rundfahrt im September.