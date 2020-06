Überraschungsmann Matthews bleibt in Rosa

Als hätten sie nicht schon genug Arbeit mit der 97. Italien-Rundfahrt, hatten die Radprofis am Donnerstag auch noch Wetterpech: Weil ein Erdrutsch einen Teil der ursprünglichen Strecke verlegt hatte, war die sechste Etappe von Sassano hinauf zum Montecassino statt 247 257 Kilometer lang.

Elf Kilometer vor dem Ziel kam es im strömenden Regen zu einem Massensturz, nach dem Giampaolo Caruso schwer verletzt liegen blieb. Aufgrund des Verkehrschaos dauerte es rund fünf Minuten, bis medizinische Hilfe vor Ort war, für den Italiener ist der Giro ebenso wie für den Spanier Joaquim Rodriguez, der sich zwei Rippen und einen Daumen brach, beendet. Auch Rodriguez' Katjuscha-Teamkollegen Giampaolo Caruso (ITA) und Angel Vicioso ( ESP) können wegen Verletzungen nicht mehr weiterfahren. Neben dem Trio mussten sich noch mehrere andere Fahrer in ärztliche Behandlung begeben.

Die Gunst der Stunde nutzten jene, die keinen Asphaltkontakt hatten – allen voran die im Gesamtklassement top klassierten Australier Michael Matthews, 23, und Cadel Evans, 37. Die Attacke endete mit dem Tagessieg für den Jungstar aus Down Under, der damit das Rosa Trikot des Führenden verteidigte.

Der Giro bleibt vorerst in den Abruzzen, am Wochenende stehen zwei Bergankünfte auf dem Fahrplan. Dann wird auch Debütant Riccardo Zoidl seine Karten aufdecken müssen, nachdem der Oberösterreicher vom Team Trek schon am Mittwoch seinen Rückstand auf die Spitze auf mehr als zwei Minuten verdoppelt hatte.

6. Etappe (Sassano - Montecassino, 257 km): 1. Michael Matthews AUS 6:37:01 2. Tim Wellens BEL -"- 3. Cadel Evans AUS -"- 4. Matteo Rabottini ITA -"- 5. Ivan Santaromita ITA + 0:13 6. Steve Morabito SUI 0:23 7. Wilco Kelderman NED 0:49 8. Mauro Finetto ITA -"- 9. Diego Ulissi ITA -"- 10. Fabio Duarte COL -"- 45. Georg Preidler AUT 1:54 48. Riccardo Zoidl AUT 2:17 129. Bernhard Eisel AUT 14:02