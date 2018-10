Tour-Trophäe von Geraint Thomas bei Show gestohlen

Die vom Briten Geraint Thomas in diesem Jahr gewonnene Tour-de-France-Trophäe ist bei einer Show in Birmingham gestohlen worden. Dies teilte das Radteam Sky am Mittwoch mit. Der Fahrradhersteller Pinarello hatte den Pokal für seine Werbetour ausgeliehen. Man übernehme die volle Verantwortung und entschuldige sich bei Thomas, erklärte die Firma. Die Polizei ist eingeschaltet.

"Es ist sehr unglücklich, dass das passiert ist", sagte Thomas. "Es versteht sich von selbst, dass die Trophäe für jenen, der sie gestohlen hat, ziemlich wenig Wert hat. Aber sie bedeutet viel für mich und meine Mannschaft." Der Waliser hatte heuer die Tour gewonnen, für Sky war es nach drei Erfolgen durch Chris Froome der vierte Tour-Triumph in Serie.