Riccardo Zoidl geht definitiv ins Ausland

Sicher ist: Riccardo Zoidl hat Geschichte geschrieben mit seinem Sieg bei der 65. Österreich-Rundfahrt. Sicher ist ebenso: Der 25-jährige Goldwörther geht ins Ausland, ja mehr noch – er fliegt sogar: Riccardo Zoidl wird nämlich am Mittwoch nach Mallorca abheben und mit seiner Freundin Stephanie eine Woche Urlaub auf der Baleareninsel machen.

Was hingegen noch nicht so sicher ist, ist die Antwort auf die Frage, für wen der Oberösterreicher im kommenden Jahr in die Pedale treten wird. Die Rennställe stehen Schlange beim Gesamtführenden der Europa-Rangliste, mancher hat dem Wahl-Innsbrucker einen unterschriftsreifen Vertrag geschickt, freilich geht es beim Wechsel auch um die persönliche Zukunft und um die Frage, inwieweit die Planungen des neuen Arbeitgebers und jene von Zoidl selbst in Einklang zu bringen sind.