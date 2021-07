Radsport: Profivertrag für Krizek bei Liquigas

Der 23-Jährige unterschrieb für zwei Jahre, seinen ersten Einsatz im neuen Dress hat er bereits am 11. August beim Grand Prix Camaiore. Bis Ende dieser Saison fährt der Ex-Staatsmeister aber auch wie bisher für das Liquigas-Nachwuchsteam Marchiol.

Ab 2013 ist Krizek dann nur noch an der Seite der Topstars Ivan Basso und Peter Sagan in der ersten Liga unterwegs. "Im Jahr 2011 habe ich meine Heimatstadt Wien verlassen, um den Traum jedes Radsportlers realisieren zu können: Radprofi zu werden. Das ist für mich jetzt in Erfüllung gegangen", sagte Krizek nach der Vertragsunterzeichnung.