Der angesagte Sieg: Superstar Pogacar gewinnt Strade Bianche

Erstes Saisonrennen, erster Sieg für Tadej Pogacar. Der Weltmeister aus Slowenien gewann in eindrucksvoller Manier zum vierten Mal den Schotterpisten-Klassiker Strade Bianche rund um Siena in der Toskana. 79 Kilometer vor dem Ziel in Siena setzte Pogacar die entscheidende Attacke.

Der unter anderem von Felix Großschartner unterstützte Pogacar triumphierte nach 203 km und 3.600 Höhenmetern in Siena. 2022 hatte er das Rennen erstmals für sich entschieden. Insgesamt war es für den viermaligen Tour-de-France-Champion der 109. Erfolg seiner Karriere.

Pogacars große Ziele

Der Siegeshunger des erst 27-Jährigen bleibt groß. Bis zum Ende seiner Karriere will er alle großen Rennen gewonnen haben. Zwei davon stehen unmittelbar bevor. Mailand–Sanremo (21. März) hat Pogacar bisher ebenso wenig gewonnen wie den Klassiker Paris-Roubaix (12. April).