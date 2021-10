Diese suchen am Sonntag bei ihrer 118. Auflage über 258 km inklusive 55 auf holprigem Terrain den Nachfolger von Philippe Gilbert. Der Belgier hatte die bis dato letzte Austragung im Frühling 2019 gewonnen. Im diesmaligen Schlagabtausch der Topfavoriten um Wout van Aert, Sonny Colbrelli, Kasper Asgreen und Vizeweltmeister Dylan van Baarle wollen sich auch Marco Haller und Michael Gogl einmischen. Für die beiden ÖRV-Asse ist es eines ihrer letzten großen Rennen für ihre bisherigen Rennställe Bahrain bzw. Qhubeka.

Ganz anders

Die Strecke wird sich nach über 900 Tgen und drei Verschiebungen ganz anders als gewohnt präsentieren. Zu einer Herausforderung könnte der viele Schlamm werden, den die Bauern mit ihren Traktoren bei der Ernte hinterlassen. Dieser wird vor allem dann zum Problem, wenn Regen dazu kommt und die Strecke glitschig wird. Und danach sieht es momentan aus. Am Renntag selber wird zwar keiner erwartet, doch die Wetterprognosen sagen in der Nacht auf Sonntag so viel Regen voraus, dass das Rennen dennoch nass und rutschig werden könnte. Viele Stürze sind vorprogrammiert, vor allem am Ende einer langen Saison, wenn Körper und Geist bereits erschöpft sind.