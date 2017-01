Die 69. Auflage der Österreich-Radrundfahrt startet diesmal am 2. Juli mit einem Prolog auf den Schlossberg in Graz, wie am Donnerstag bekanntgegeben wurde.

Damit ist die steirische Landeshauptstadt, in der die allererste Etappe der Österreich-Rundfahrt im Jahr 1949 endete, nach 30 Jahren wieder Gastgeber des heimischen Radsport-Highlights.