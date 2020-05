Ö-Tour auch heuer mit Glockner, Giro mit Eisel

Mitte April war Wolfgang Weiss ziemlich ratlos, am Dienstag konnte der Tourdirektor der Österreich-Rundfahrt aber verkünden, dass die Großglockner-Hochalpenstraße eben doch im Fahrplan der 67. Ö-Tour auftauchen wird. Nach dem Rückzug von Salzburger Land Tourismus war das geplante Etappenziel St. Johann/Alpendorf nicht realisierbar, dafür sind nun Großglockner Hochalpenstraßen AG, Gemeinde Matrei und die Osttiroler Touristiker um Franz Theurl eingesprungen. So gibt es zwei Jubiläen: Die Hochalpenstraße wird heuer 80, zum 60. Mal wird um den Glocknerkönig gefahren.

Zum vierten Mal schmückt Bernhard Eisel heuer den Giro d’Italia: Der Steirer mit Wohnsitz in Kärnten wird mit Sky am Samstag beim Mannschaftszeitfahren in San Lorenzo al Mare in die Pedale treten. Das Ziel ist am 31. Mai nach 3481,8 Kilometern in Mailand.

Schon ab Donnerstag startet der Salzburger Sprinter Daniel Schorn (Bora) bei den Vier Tagen von Dünkirchen, nachdem er in den letzten zwei Monaten wegen einer Operation am Gesäß hatte pausieren müssen. Stefan Denifl (IAM) will nach seinen Knieproblemen ein Comeback bei der Bayern-Rundfahrt (ab 13. Mai) wagen.