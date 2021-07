Nibali baut Tour-Führung aus

Der Italiener Vincenzo Nibali hat seine Gesamtführung bei der Tour de France am Samstag auf der zweiten schweren Alpenetappe noch einmal ausgebaut. Der 29-Jährige belegte nach 177 km von Grenoble zur Bergankunft nach Risoul 24 Sekunden hinter Solosieger Rafal Majka aus Polen Platz zwei. Für Majka, am Vortag in Chamrousse hinter Nibali Etappenzweiter, ist es der größte Erfolg seiner Karriere.

Nibali führt nach 14 von 21 Etappen nun bereits 4:37 Minuten vor dem Spanier Alejandro Valverde, der seinen zweiten Platz mit Mühe gegenüber den beiden Franzosen Romain Bardet (+4:50 Min.) und Thibaut Pinot (+5:06) behauptete. Am Sonntag folgt eine 222 km lange Flachetappe nach Nimes, ehe am Montag der zweite und letzte Ruhetag auf dem Programm steht. Die Tour endet am Sonntag in einer Woche in Paris.