Marco Haller gewinnt seine erste Rundfahrt

Marco Haller hat mit dem ersten Sieg in einem Etappenrennen ein neues Kapitel seiner Karriere geschrieben: Der Kärntner, der sich mehr und mehr vom Sprinter zum Klassiker-Spezialisten mausert, gewann die Fjord-Tour in Norwegen. Sein Katjuscha-Teamkollege Alexander Kristoff (NOR) hatte die ersten drei Etappen gewonnen, Haller holte einen zweiten Platz und war nach dem fünften Platz in einer Spitzengruppe vor dem Schlussabschnitt des Rennens der zweithöchsten Europa-Kategorie Zweiter.

Auf den letzten 186 Kilometern nach Stavanger machte der 24-Jährige bei einer Sprintwertung Zeit gut, ließ es aber nicht mehr auf den Zielsprint ankommen: Als Tagesdritter in einer Ausreißergruppe mit Edvald Boasson Hagen holte Haller 15 Sekunden Vorsprung auf das Feld heraus und gewann zwölf Sekunden vor Vortages-Spitzenreiter Sören Kragh Andersen (NOR).

Pech hatte bei der Belgium-Tour Matthias Brändle: Der Vorarlberger, der als Gesamtführender in den Schlusstag gegangen war, musste nach 35 Kilometern wegen eines Magen-Darm-Virus aufgeben.