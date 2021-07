Hattrick für Valverde beim Fleche Wallonne

Der spanische Altstar Alejandro Valverde hat zum dritten Mal in Serie und zum insgesamt vierten Mal den belgischen Radsport-Halbklassiker Fleche Wallonne gewonnen. Damit ist der 35-Jährige aus dem Movistar-Team, der am Mittwoch an der berüchtigten "Mur de Huy" den Franzosen Julian Alaphilippe und den Iren Dan Martin auf die Plätze verwies, auch alleiniger Rekordsieger des Rennens.

"Das ist mein Rennen, ich mag es. Diese Ankunft liegt mir", sagte Valverde nach seinem Erfolg. Am 1,3 Kilometer langen Schlussanstieg mit teilweise bis zu 27 Prozent Steigung konnte dem Spanier, der einst in den Dopingskandal um Eufemiano Fuentes verwickelt gewesen war, keiner mehr folgen. Die Österreicher Georg Preidler (50.) und Stefan Denifl (61.) landeten nicht im Spitzenfeld. Der frühere Tour-Dritte Fränk Schleck musste das Rennen nach einem Sturz mit einem Schlüsselbeinbruch aufgeben.