Giro-Ende für Zweifach-Etappensieger Kittel

Der Giro rollt in Italien ohne den deutschen Sprintstar Marcel Kittel. Der 26-jährige Radprofi des Giant-Rennstalls hatte beim Auftakt der 97. Auflage in Nordirland und Irland zwei Etappen gewonnen, vor dem Start zum vierten Abschnitt musste er am Dienstag wegen Fiebers seinen Ausstieg erklären.