Gipfeltreffen der Tour-Favoriten

Mit Lokalmatador Contador und dem Briten Froome geben zwei Anwärter auf den Gewinn des Radsport-Klassikers Tour de France von Mittwoch bis Sonntag bei der Ruta del Sol, oder auch Andalusien-Rundfahrt, ihr Saisondebüt. Entgegen ursprünglicher Planungen ist Nairo Quintana nicht dabei. Der Kolumbianer komplettiert mit dem Italiener Vincenzo Nibali den Tour-Favoritenkreis. Auch Titelverteidiger Alejandro Valverde ( ESP) fehlt.

Die Rundfahrt startet in La Rabida. Kriterien sind ein für Donnerstag angesetztes 8,2-km-Einzelzeitfahren sowie Bergankünfte am Freitag in Alto de Hazas Llanas und am Samstag in Alto de las Allanadas. Contador freut sich auf das Aufeinandertreffen mit Froome. „Ich schätze es immer, gegen die Weltbesten zu fahren, und Froome ist einer von ihnen“, sagte der Iberer. „Der Radsport braucht solche Konfrontationen, wie der Fußball die Derbys.“