Gedenken an Marco Pantani

Die achte Etappe des Giro d’Italia von Foligno nach Montecopiolo ist am Samstag eine Reise in die Vergangenheit. Die Strecke führt über den Cippo Carpegna, den legendären Trainingsberg des vor zehn Jahren verstorbenen Marco Pantani, von seinen Fans wegen seines Kopftuches "der Pirat" genannt. 623 Höhenmeter verteilen sich am Cippo Carpegna auf nur sechs Kilometer. Hier trainierte der Sieger von Tour de France und Giro 1998 für seine großen Auftritte.

"Mir reicht der Carpegna", erklärte einst Pantani, der mit 1,72 m und 56 kg ideale Voraussetzungen für einen Bergspezialisten mitbrachte. Im Gegensatz zu Lance Armstrong erkundete er nur selten die wichtigsten Anstiege in den Dolomiten, Pyrenäen oder Alpen. Auf den Rampen mit bis zu 20 Prozent Steigung machte sich Pantani fit – und natürlich mit illegalen Schnellmachern wie EPO. Erst nach Pantanis Tod wurde bekannt, dass der Italiener Kunde des spanischen Doping-Arztes Eufemiano Fuentes war. 2004 starb Pantani in Rimini vereinsamt und von Medikamenten abhängig an einer Überdosis Kokain.