Die Österreich-Rundfahrt 2015 endet in Bregenz

Nach dem Wechsel im Direktorium von Ursula Riha zu Wolfgang Weiss wird bei der 67. Österreich-Rundfahrt im kommenden Jahr einiges anders. In erster Linie betrifft das zunächst einmal den Zielort: Die zehn Runden auf der Wiener Ringstraße am letzten Tour-Tag sind (vorerst) Geschichte, 2015 wird der Sieger in Bregenz im Bereich von Festspielhaus und Seebühne geehrt werden – und erstmals seit elf Jahren wird die Tour von Ost nach West führen.

Die Kehrtwende ist auch eine Hommage an Stundenweltrekordler Matthias Brändle, der zwar nicht aus Bregenz, dafür aber aus dem nur 16 Kilometer entfernten Hohenems stammt. "Ich war schon zwei Mal bei Heimetappen in Vorarlberg dabei, das Radsport-Publikum hier ist sehr enthusiastisch, alle Fahrer waren begeistert. Vorarlberg braucht die Ö-Tour, und die Ö-Tour braucht Vorarlberg", sagt der 24-Jährige vom Schweizer Team IAM.

Damit hat das Ländle ein sportliches Highlight mehr: Vom 5. bis 7. Dezember sind die Snowboarder zum Cross-Weltcup in Schruns, vom 25. bis 30. Jänner die Europäischen Olympischen Jugendspiele im Montafon und Liechtenstein, und am 30. und 31. Mai folgt das Mehrkampf-Meeting in Götzis.