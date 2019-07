Alaphilippe holt sich Führung bei Tour de France zurück

Der Franzose Julian Alaphilippe hat sich bei der Tour de France das Gelbe Trikot von Giulio Ciccone zurückgeholt. Alaphilippe belegte am Samstag auf der schwierigen Mittelgebirgsetappe mit sieben kleineren Bergwertungen von Macon nach Saint-Etienne (200 km) hinter Ausreißer Thomas de Gendt aus Belgien Rang zwei. Der bisher sechs Sekunden vor ihm führende Ciccone büßte mehr als 20 Sekunden auf Alaphilippe ein.

Am Sonntag dürften sich die französischen Fahrer besonders ins Zeug legen, findet die neunte Etappe doch am Nationalfeiertag statt. Auf den 170,5 Kilometern von Saint-Etienne nach Brioude sind drei Bergwertungen zu meistern. Am schwierigsten wird die durchschnittlich elf Prozent steile Mur d'Aurec-sur-Loire, die allerdings schon nach 44 Kilometern ansteht.