Radball-Hochburg Höchst

Erfolge Österreichs Radballer sind in der aktuellen Saison eine Klasse für sich. Die beiden führenden Teams Simon König/ Florian Fischer bzw. Dietmar Schneider/ Patrick Schnetzer dominierten bereits den Weltcup: Mit fünf Siegen bei sieben Turnieren stahlen die beiden Radball-Zweierteams des RC Höchst der internationalen Konkurrenz eindeutig die Show. Da bei der Weltmeisterschaft pro Land nur eine Mannschaft startberechtigt ist, musste die Paarung König/ Fischer in Japan zusehen.



Heimat Höchst in Vorarlberg, unweit der Schweizer Grenze, ist seit Jahren die österreichische Hochburg des Radballsports. Knapp 40 Zweier-Mannschaften sind in Österreich am Ball, allein die Hälfte davon spielt im Trikot des RC Höchst. "Außerhalb von Vorarlberg können sich die meisten Leute unter Radball wenig vorstellen, aber bei uns in Höchst sind wir bekannt", sagt Neo-Weltmeister Dietmar Schneider.