Rad-WM: Preidler fühlt sich vor WM-Zeitfahren in Topform

Mit 28 Jahren nimmt Georg Preidler am Mittwoch (14.40 Uhr/live ORF Sport +) erstmals ein WM-Einzelzeitfahren in Angriff. Der Steirer fühlt sich in Topform, hält sich aber mit Prognosen vor dem 52,5-km-Bewerb von Wattens nach Innsbruck zurück. Matthias Brändle, der zweite ÖRV-Teilnehmer, traut ihm einen Top-Ten-Platz zu. Die Hoffnungen des Vorarlbergers sind wegen eines langen Anstiegs geringer.

"Die Einteilung ist das A und O", erklärte Preidler angesichts des Streckenprofils, das nach 30 flachen Kilometern einen 5-km-Anstieg von Fritzens nach Gnadenwald aufweist. Nach der Abfahrt geht es noch gut acht Kilometer kupiert dahin. "Für die echten Zeitfahr-Spezialisten ist das wohl zu schwer, aber für Typen wie mich passt es recht gut", meinte der Radprofi des französischen Teams Groupama.

Nach dem Ausstieg bei der Vuelta wegen eines Problems mit einem Weisheitszahn hat Preidler vier Rennen absolviert, die Leistung im Zeitfahren um den Attersee hat ihn bestärkt. "Wenn ich das wiederholen und noch etwas draufsetzen kann, bin ich gut dabei", sagte er der APA - Austria Presse Agentur.

Nachteil für Brändle

Hohe Erwartungen wolle er nicht schüren, aber alles sei möglich. "Ich weiß, dass meine Wattwerte gut sind, aber ich weiß nicht, was Tom Dumoulin oder Rohan Dennis produzieren können", betonte der Etappensieger der heurigen Polen-Rundfahrt. Der Niederländer, im Vorjahr noch Teamkollege Preidlers, ist Titelverteidiger und Top-Favorit, der Ex-Stundenweltrekordler aus Australien gilt als dessen größter Rivale.