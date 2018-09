Rad-WM: Olympiasiegerin Van der Breggen holt überlegen Gold

Die Niederlande sind derzeit im Frauen-Radsport das Maß der Dinge. Nach dem Dreifachsieg im WM-Einzelzeitfahren endete am Samstag auch das Straßenrennen mit einem Erfolg für Oranje.

Nachdem die Topfavoritin Annemiek van Vleuten früh zu Sturz gekommen und sichtlich angeschlagen war, sprang Anna van der Breggen für ihre Kollegin erfolgreich in die Bresche. Die 28-jährige Olympiasiegerin von Rio de Janeiro setzte in der vorletzten Runde die entscheidende Attacke und hatte am Ende 3:42 Minuten Vorsprung auf die Australierin Amanda Spratt. Mit elf WM-Titeln im Frauen-Straßenrennen sind die Niederlande nun die Nummer eins in der ewigen Bestenliste.

Angelika Tazreiter kam als beste Österreicherin als 59. ins Ziel.

Straßenrennen Damen (Kufstein - Innsbruck/156,2 km):

1. Anna van der Breggen ( NED) 4:11:04 Std.

2. Amanda Spratt (AUS) +3:42 Min.

3. Tatiana Guderzo (ITA) 5:26

4. Emilia Fahlin (SWE) 6:13

5. Malgorzata Jasinska (POL)

6. Karol-Ann Canuel (CAN), alle gleiche Zeit

7. Annemiek van Vleuten ( NED) 7:15

8. Amy Pieters ( NED), gleiche Zeit

9. Lucinda Brand ( NED) 7:17

10. Ruth Winder ( USA), gleiche Zeit

Weiter:

59. Angelika Tazreiter 14:26

81. Sarah Rijkes 23:26

Aufgegeben u.a. Martina Ritter (alle AUT)

149 Damen gestartet.