Mit dem Rad durch Sibiriens Kälte: Extremsportler gestorben

Der polnische Extremsportler Adam Borejko ist bei seinem Vorhaben, im Winter 900 Kilometer mit dem Fahrrad durch den kältesten Teil Sibiriens zu fahren, gestorben.

Er wurde auf halber Strecke in dem Ort Chandyga tot in seinem Hotel aufgefunden, wie der russische Katastrophenschutz in der ostsibirischen Republik Sacha (Jakutien) am Montag mitteilte. Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht.