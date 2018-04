Rad-Profi Goolaerts nach Sturz bei Paris-Roubaix gestorben

Wie genau Goolaerts zu Fall kam, ist noch unklar. Der Sturz war von den Kameras nicht eingefangen worden. Im Verlauf des berüchtigten Rennens war es zu zahlreichen weiteren Stürzen gekommen. Goolaerts hatte 2016 als Trainee bei Lotto-Soudal den Einstieg im Profiradsport geschafft. Danach ging er für das zweitklassige Team Veranda's Willems-Crelan an den Start. Für den Rennstall war er auch schon 2013 und 2014 in der Continental-Mannschaft gefahren. In diesem Jahr hatte er vor allem die Frühjahrsrennen in Belgien bestritten. Sein bestes Ergebnis war ein neunter Platz bei Dwars door West-Vlaanderen. Bei Paris-Roubaix war er zum ersten Mal bei den Profis an den Start gegangen.

Sein Unfall weckt Erinnerungen an den Tod seines Landsmannes Daan Myngheer, der 2016 nach einem Herzinfarkt beim Criterium International ebenfalls gestorben war. Auch sonst hat der Radsport immer wieder Todesfälle zu beklagen. 2017 erlag etwa Ex-Giro-Sieger Michele Scarponi seinen Verletzungen nach einem Trainingsunfall. Ein Jahr zuvor hatte der Belgier Antoine Demoitie eine Kollision mit einem Begleitmotorrad nicht überlebt.