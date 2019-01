Rad: 90-Jähriger muss Titel nach positivem Dopingtest abgeben

Ein 90-jähriger Bahnradfahrer muss wegen eines positiven Dopingtests seinen US-Meistertitel abgeben. Auch sein Weltrekord in der Einzelverfolgung wurde Carl Grove aberkannt, wie die US Anti-Doping Agency (USADA) mitteilte.

Grove hatte im Juli bei den US-Meisterschaften in Breinigsville das Rennen in seiner Altersklasse in einer Weltrekordzeit gewonnen - allerdings war er auch der einzige Fahrer in der Gruppe der 90- bis 94-Jährigen.