Queen spornte Athleten für letzte Trainingstage an

Die Sportler hätten "Jahre der Aufopferung, harter Arbeit und persönlicher Opfer" hinter sich gebracht, um mitzumachen, sagte die Queen am Montag bei einem Empfang für die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC) im Buckingham Palast.

Die 86-Jährige wird die Spiele am Freitag eröffnen. Sie sei zuversichtlich, dass die Olympischen Spiele ein großartiges Erbe hinterlassen würden, sagte Elizabeth II. Schon jetzt habe man Tausende Kinder und Erwachsene motiviert, selbst Sport zu treiben, und sich in Sportgruppen zu organisieren. Da zahlreiche Mitglieder europäischer Königsfamilien im IOC aktiv sind, war im Palast viel blaues Blut vertreten. So waren etwa Dänemarks Kronprinz Frederik und das Fürstenpaar von Monaco mit dabei.