Queen gratulierte britischen Sportlern

"Die außerordentliche Vorstellung hat das ganze Land inspiriert", schrieb die Queen an das Team GB. Die Briten haben bei ihren Heim-Spielen mit 29 Goldmedaillen ihr bestes sportliches Ergebnis seit mehr als 100 Jahren eingefahren.

Die Queen richtete ihre Gratulation auch an alle Athleten, die für die Länder des Commonwealth angetreten sind. Sie hätten die Menschen wahrlich in ihren Bann gezogen und hätten Bewunderung verdient, schrieb die 86-jährige Monarchin in ihrer Botschaft.