Promi-Auflauf beim Zeitfahren

Vier Jahre ist es jetzt her, dass sich Christiane Soeder dem Geschlechtervergleich beim Zeitfahren der Österreich-Rundfahrt in Podersdorf gestellt hat. Und die damals 34-Jährige meisterte die Aufgabe mehr als passabel: 34:20 Minuten brauchte die Wiener Vizeweltmeisterin von 2008 für die 26,3 Kilometer, damit wäre sie 63. unter 111 teilnehmenden Herren geworden. Bestzeit damals: 31:36 Minuten vom Niederländer Koos Moerenhout.

Am Samstag bekommt Zeitfahr-Olympiasieger Fabian Cancellara (CH) in Podersdorf prominente Konkurrenz, die ab 13 Uhr allerdings außer Konkurrenz teilnimmt. Ex-Profi Rene Haselbacher hat ein prominentes Feld organisiert, das vor den Ö-Tour-Startern die 24,1 Kilometer lange Prüfung in Angriff nimmt: TV-Moderator Armin Assinger, Winzer Leo Hillinger, Eishockey-Meistermacher Christer Olsson vom KAC (der aber auch schon Zweiter und Dritter im Zeitfahren bei der Masters-WM in St. Johann war), Ex-Profi Uwe Peschel (D), Handicap-Biker Georg Schwab, Mountainbiker Wolfgang Krenn, Basketballer Erik Frühwirth sowie Ex-Profi Peter Wrolich – und natürlich Rene Haselbacher höchstpersönlich.