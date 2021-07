Post-Damen gewannen MEL-Schlager gegen Bratislava

Österreichs Volleyball-Damen-Meister SG SVS Post Schwechat hat am Montagabend das Spitzenspiel in der Mitteleuropa-Liga (MEL) gewonnen. Die Post-Damen siegten im Schwechater Multiversum gegen VK Doprastav Bratislava nach 0:1-Satzrückstand in 97 Minuten 3:1 (-18,20,13,23).

"Doprastav hat losgelegt, wie aus der Pistole geschossen. Mit dem zweiten Satz ist unser Team aber immer besser ins Spiel gekommen. Herausragend war heute Jelena Inic, die am Block eine sehr starke Leistung bot, beinahe an jedem Ball dran war", lautete das zufriedene Resümee von Schwechat-Geschäftsführer Peter Eichstädt.