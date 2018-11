Pöltl mit bester Scorer-Leistung als San-Antonio-Spieler

Die San Antonio Spurs haben am Montag in der NBA eine weitere Auswärtsniederlage einstecken müssen. Mit dem 126:140 bei den New Orleans Pelicans verloren sie beim achten Antreten in der Fremde in dieser Saison zum bereits sechsten Mal. Der Wiener Jakob Pöltl verbuchte mit elf Punkten seine bisherige Bestleistung im Dress der Texaner.

Österreichs erster NBA-Export kam in Abwesenheit der verletzten europäischen Teamkollegen Pau Gasol und Davis Bertans 15:01 Minuten zum Einsatz. Er schrieb im Smoothie King Center als einer von sechs Spurs-Spielern als Scorer zweistellig an und holte zudem vier Rebounds.

New Orleans nahm nach einer 68:67-Pausenführung im dritten Abschnitt (40:30) Kurs auf den zehnten Saisonsieg. San Antonio hält bei einer ausgeglichenen 8:8-Bilanz. Shooting Guard DeMar DeRozan erzielte 21 Punkte für sein Team. Bei den Pelicans war Power Forward Anthony Davis mit 29 Zählern der erfolgreichste Scorer. Pöltl und Kollegen sind am Mittwoch wieder im Einsatz, wenn sie die Memphis Grizzlies empfangen.