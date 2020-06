Platz fünf: Das Höchste der Gefühle

Die Enttäuschung hielt sich in Grenzen. Zu durchwachsen war die bisherige Saison verlaufen, zu übermächtig waren die Chinesinnen Zhang Xi/ Xue Chen. Es bestand für die Beachvolleyballerinnen Doris und Stefanie Schwaiger also gar kein Grund, nach dem Viertelfinal-Aus den Kopf in den Sand zu stecken. "Dass wir hier wie 2008 in Peking erneut Fünfter werden, hätte ich mir vorher nicht zu sagen getraut", gestand denn auch Doris Schwaiger.

Vielmehr ist das zweite Spitzenergebnis bei Olympia für die Schwestern ein Beleg der Stärke und eine Bestätigung, dass sie sich auf dem richtigen Weg befinden. Auch mit ihrem Trainer Martin Olejnak.