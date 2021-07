Phelps: Putting Green statt Schwimmbecken

Er ist zwar schon wieder im Pool gewesen, "ganz alleine, nur einfach so". Dennoch genießt Michael Phelps knapp zwei Monate nach seinem Karriere-Ende die Schwimm-Pension in vollen Zügen. Das tägliche Aufstehen um sechs Uhr und der anschließende Sprung ins kalte Becken fehlen dem Rekord-Olympiasieger ebenso wenig wie Chlorgeruch oder die Schinderei in der Kraftkammer. Es sei Zeit gewesen für einen Neuanfang, lautet seine Standardantwort mit überzeugender Stimme.

Phelps zieht inzwischen leidenschaftlich seine Bahnen auf dem Golfplatz. Bereits nach seinem letzten Olympia-Einsatz in London hatte er Reisen und Golf spielen als kommende Vorlieben angekündigt. Das Spiel mit Schläger und dem kleinen weißen Ball verbindet diese beiden Leidenschaften. Derzeit weilt Phelps beim PGA-Turnier in Schottland, vergangene Woche trat der 27-Jährige im Vorfeld des Ryder Cups zu einem Show-Event in Medinah/ Illinois an, zusammen mit einstigen US-Profis.

Mit Baseballmütze und Sonnenbrille getarnt verfolgte Phelps anschließend den sensationellen 14,5:13,5-Sieg der Europäer beim prestigeträchtigen Kontinentalvergleich gegen Gastgeber USA. "Ich habe viele Olympische Spiele erlebt, aber nichts war vergleichbar mit der Atmosphäre beim Ryder Cup", meinte er beeindruckt. "Da stehen dir alle Nackenhaare zu Berge."