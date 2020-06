Geburtstagsfeier in der Krieau

Ein rundes Jubiläum feiert der Wiener Trabrennverein in der Wiener Krieau. Vor 140 Jahren vereinigte Graf Kalman Hunyady die Veranstalter der bis dahin mehr oder weniger illegalen Wettfahrten in der Hauptallee mit der Gründung des Wiener Trabrennvereins.

Mit der Eröffnung des "Hippodrom" vier Jahre später (1878) auf dem Platz der heutigen Krieau wurde der nächste Schritt gesetzt. Bald erkannte man auch die Bedeutung für "das Glück des kleinen Mannes" (Wetten) und eröffnete einen Totalisator, die Krieau wurde zum Freizeitvergnügen der Wiener.

Die richtigen Jubeljahre kamen in den 1970er- und 1980er-Jahren mit Adi Übleis, der 1971 Welt- und Europameister wurde. 100 Renntage im Jahr, volle Tribünen und Rekordumsätze von mehr als 430.000 Euro am Tag des 100. Traberderbys mit einer Dotation von 75.000 Euro zeigten den damaligen Erfolgsrun in diesem Sport. Heute steht der Trabrennsport dagegen am Scheideweg.

Doch am Sonntag wird trotzdem gefeiert. Bei freiem Eintritt zeigen sich die edlen Rösser in elf Rennen, im Mittelpunkt steht das Jubiläumsrennen mit interessanten Startern. Hier könnte der achtjährige Sedus mit Hubert Brandstätter im Sulky bereits zum vierten Sieg in diesem Jahr gesteuert werden.

Neben den Rennen wartet auf die Besucher bei der Geburtstagfeier ein buntes Rahmenprogramm mit einer Vorstellung der Friesen-Pferde, Shows von Le Tre Orfei und Extravadansa sowie ein Auftritt der Minitraber.