Pfeil bzw. Baierl 10-km-Straßenlauf-Meister

Pfeil vom LAC Amateure Steyr siegte in 31:16 Minuten vor Dieter Pratscher (31:41) und Berglauf-WM-Teilnehmer Thomas Rossmann (beide Kolland Topsport Asics/31:59).

Für den 24-jährigen Pfeil war es bereits der dritte österreichische Meistertitel in diesem Jahr, nachdem er bereits über 3.000 m Hindernis und im Halbmarathon gewonnen hatte. Bei den Frauen jubelte die 24-jährige Baierl ( TUS Kremsmünster) in 35:25 Minuten über den Sieg vor der Triathlon-Olympiateilnehmerin Lisa Perterer ( HSV Triathlon Kärnten/35:32) und Martina Bruneder-Winter (Union Salzburg/36:21). Auch für Baierl war es nach Erfolgen im Crosslauf und über 5.000 m der dritte österreichische Titelgewinn in diesem Jahr.