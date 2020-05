Peya im Doppel-Halbfinale out

Nichts wurde es aus dem zweiten österreichischen Endspiel-Teilnehmer bei einem ATP-Finale. Alexander Peya unterlag an der Seite des Brasilianers Bruno Soares den US-Zwillingen Bryan 6:4, 4:6 , 8:10, bot aber dem weltbesten Doppel ein hochklassiges Spiel.

Österreich, das Land der Doppel-Asse. Vor Peya hatten sich schon einige andere Österreicher für das Finale der besten acht Teams des Jahres qualifiziert. Julian Knowle erreichte (als bislang einziger Österreicher) 2007 mit dem Schweden Simon Aspelin das Endspiel. Oliver Marach scheiterte 2009 und 2010 mit dem Polen Lukasz Kubot ebenso knapp in der Gruppenphase wie Einzel-Ass Jürgen Melzer mit dem Deutschen Philipp Petzschner (2010, 2011). Obendrein waren die Österreicher auch bei Grand-Slam-Turnieren erfolgreich: Knowle gewann 2007 mit Aspelin die US Open, Melzer mit Petzschner 2010 in Wimbledon und 2011 in New York.