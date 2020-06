Patriots und Seahawks in der Super Bowl

In der Super Bowl kommt es nun zum Duell mit den New England Patriots mit Quarterback Tom Brady. Dieser setzte sich mit seinem Team im heimischen Gillette-Stadium mit einem klaren 45:7-Halbfinal-Heimsieg gegen die Indianapolis Colts durch. Nach einer 17:7-Pausenführung gelang den Gastgebern mit drei Touchdowns zum 38:7 bereits im dritten Viertel die Vorentscheidung. Das prestigeträchtige Endspiel wird am 1. Februar in Glendale/ Arizona ausgetragen.