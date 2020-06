Paszeks Olympia-Hoffnung lebt

Tamira Paszek hat es also nicht geschafft, rot-weiß-rote Tennis­geschichte zu schreiben und als erste Österreicherin in ein Grand-Slam-Semifinale einzuziehen.

Traurig muss sie dennoch nicht sein, sie hat der künftigen Weltranglisten-Ersten Viktoria Asarenka aus Weißrussland immerhin ein beherztes Spiel geboten und hatte bei der 3:6-6:7-Niederlage vor allem im zweiten Satz einige Trümpfe in der Hand. Bei 5:5 und 40:15 vergab die Dornbirnerin zwei Bälle zur 6:5-Führung bei eigenem Aufschlag. "Da habe ich dann drei Rückhandschläge, die ich normalerweise im Schlaf spielen würde, nicht hineingespielt. Es hat nicht sein sollen."

Was aber noch werden kann, ist eine Teilnahme beim Olympischen Tennisturnier, das ab 28. Juli ebenso auf dem heiligen Rasen in Wimbledon ausgetragen wird. Der Internationale Tennisverband (ITF) hat sie ja bekanntlich nicht auf die Teilnehmerliste gesetzt, weil sie nur eine Fed-Cup-Teilnahme vorweist, zwei Starts sind aber vorgeschrieben. Man klammert sich an einen Strohhalm: Paszek ist zwar nur bei einem Turnier (Europa-Afrika-Zone in Israel) angetreten, hat aber dort bei drei Länderkämpfen mitgewirkt (gegen Bulgarien, Estland und Großbritannien).