Paralympischer Cuvée

Exakt 100 Tage vor der Eröffnung der XIV. Sommer-Paralympics in London hat das Österreichische Paralympische Komitee (ÖPC) mit dem Winemaker`s Dinner auf dem Weingut von Willi Opitz in Illmitz den Countdown eingeläutet. Beim bereits traditionellen Winemaker`s Dinner wird seit den Spielen 2006 in Turin jeweils eine eigene Rotwein-Cuvée kreiert, die im Österreich-Haus während der Spiele und auf Bestellung erhältlich ist.



Auch Großbritanniens Botschafter in Wien, S. E. Simon Smith, der Botschaftsrat der Chinesischen Botschaft, Bai Yang, Vertreter der ÖPC-Sponsoren Österreichische Lotterien, Prisma und Erima sowie die Sportler Georg Tischler (Kugelstoßen) und Thomas Haller (Reiten) waren neben einigen Freunden und Partnern des ÖPC an der Kreation der paralympischen Cuvée beteiligt.