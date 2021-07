Paralympics in London mit Feier eröffnet

17 Tage nach Ende der Olympischen Spiele erfolgte der Startschuss für das zweite Großereignis in der Themse-Metropole: Ein Sportfest der Rekorde mit 4.200 Athleten, 2,5 Millionen Besuchern und einem Milliarden-Publikum vor den TV-Bildschirmen. Um 23.13 Uhr Ortszeit eröffnete Queen Elizabeth II. die Spiele.

"An diese Spiele wird man sich erinnern", betonte Organisationschef Sebastian Coe am Mittwoch im ausverkauften Olympiastadion. "Herzlich willkommen bei den größten Paralympics aller Zeiten", rief Philip Craven, der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), ins weite Rund und ergänzte: "Habt Spaß!"

Vor den Augen von Queen Elizabeth II., die am Mittwoch um 23.13 Uhr Ortszeit im ausverkauften Olympiastadion das offizielle Startsignal gab, bereiteten die Londoner bei kühlem aber trockenem Wetter auch den von Tischtennisspieler Stanislaw Fraczyk ins Stadion geführten, österreichischen Athleten einen herzlichen Empfang. Österreichs Delegation ist mit 32 Sportlern und Sportlerinnen in die britische Metropole gereist. Bei der Eröffnungsfeier applaudierten auf der Tribüne auch Sportminister Norbert Darabos sowie Bundespräsident Heinz Fischer, der am Donnerstag-Vormittag auch das Österreich-Haus eröffnen wird.

Den ersten Höhepunkt der Eröffnungsfeier erlebten die 62.000 Zuschauer gleich zum Party-Auftakt, als Stephen Hawking auf der Bühne erschien. Der an einer Nervenkrankheit leidende Wissenschafter führte als Erzähler durch die Feier unter dem Motto "Enlightenment" - Aufklärung und Erleuchtung. Wer wäre dafür besser geeignet als der wohl größte Physiker unserer Zeit, der seit 1968 im Rollstuhl sitzt?

Im Zentrum der Feier stand das kleine Mädchen Miranda, eine Figur von Shakespeare, die mit Hawking das Publikum aufforderte, auf eine virtuelle Reise durch die Historie der Wissenschaft zu gehen. Als viele der Paralympics-Athleten, die an elf Tagen um insgesamt 1.509 Medaillen kämpfen, ins Stadion einzogen, erreichte die Party ihren Höhepunkt - vor allem beim grandiosen Finale mit dem Auftritt der britischen Sportler und dem Song "Heroes" von David Bowie.

Die Themse-Metropole feiert in diesem Sommer nicht nur die größten Spiele der Geschichte, sondern auch die Rückkehr der Paralympics auf die Insel. 1948 fanden in Stoke Mandeville die ersten Wettbewerbe für Behinderte statt. Als Gründervater gilt der deutsche Arzt Ludwig Guttmann. "Willkommen daheim", meinte Organisationschef Coe.