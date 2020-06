Paralympics: Gold und Weltrekord für Matzinger

Für Österreich gab es zum Abschluss der Paralympics ein echtes Highlight. Günther Matzinger gewann am Samstagabend das 800-Meter-Finale der Klasse T46 im Olympiastadion in der neuen Weltrekord-Zeit von 1:51,82 Minuten. Für den Salzburger war es bereits die zweite Goldmedaille in London, nach jener über die 400-Meter-Distanz.

"Ein Wahnsinn, ich kann es überhaupt noch nicht fassen", sagte Matzinger in einer ersten Reaktion. Nach Platz 5 (400 Meter) und 7 (200 Meter) in Peking 2008 war der Athlet mit dem Ziel, diesmal eine Medaille zu holen, nach England gereist. "Jetzt sind es zwei, beide in Gold. Dazu Weltrekord, das hätte ich nicht zu träumen gewagt", meinte Matzinger, der seit seiner Geburt eine Fehlbildung am rechten Unterarm (Dysmelie) hat. Für Österreich gehen die erfolgreichen Spiele damit mit vier Gold-, drei Silber- und sechs Bronze-Medaillen zu Ende.

Der Handbiker Walter Ablinger gewann schon am Freitag das Straßenrennen über 56 Kilometer. Für den nach einem Arbeitsunfall seit 1999 gelähmten Ablinger war es die zweite Medaille in London. Der 43-Jährige hatte sich bereits am Mittwoch im Zeitfahren versilbert.