Paralympics: Geierspichler über 400 m Neunter

Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler ist am Montag bei den Paralympics in Rio in der Klasse T52 (Querschnittlähmung/Tetraplegie) über 400 m Neunter geworden. Der 40-jährige Salzburger wurde in seinem Vorlauf in 1:03,27 Minuten Fünfter und verpasste damit das Finale der besten acht um 24 Hundertstel.

Überlegener Vorlaufschnellster war Weltrekordler Martin Raymond aus den USA in 57,77 Sekunden.