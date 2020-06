Paralympics: Ansturm auf die Ticketschalter

Wenn wirklich eintritt, was die Organisatoren der Paralympics sagen, werden die Spiele der Behinderten in London alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen – erstmals, so lässt das Team um Sebastian Coe verlauten, sollen alle Bewerbe ausverkauft sein.

Das heißt: 2,5 Millionen Zuschauer beobachten und bejubeln 4280 Athleten aus 166 Nationen beim Kampf um die Medaillen in 503 Entscheidungen in 20 Sportarten.

Am Mittwoch werden die 14. Paralympischen Sommerspiele eröffnet, ORFeins und die ARD übertragen die Feier live ab 21.20 Uhr. Österreichs Fahne wird Tischtennisspieler Stanislaw Fraczyk tragen.

Tags darauf folgen die ersten Wettkämpfe – auch für die 32 österreichischen Athleten (fünf Damen und 27 Herren), die in neun Sportarten antreten.