Paralympics: 32 Österreicher in London

Fahnenwechsel. Drei Wochen lang wehte in der Downing Street die Flagge mit den fünf bunten olympischen Ringen. Doch seit Montag flattert ein anderes Symbol über dem britischen Regierungssitz: die Fahne der Paralympischen Spiele.

Die XIV. Sommer-Paralympics , die von 29. August bis 9. September in London stattfinden, sollen die größte Veranstaltung dieser Art werden, seit die Behinderten-Sportbewegung 1948 in Großbritannien ihren Ausgang nahm. 4200 Athleten treten in den 20 Sportarten an. Die 2,5 Millionen Tickets sind nahezu ausverkauft.