Paralympics: 3 Medaillen für Österreich

Der vierte Wettkampftag der Paralympischen Sommerspiele in London begann für das österreichische Team so, wie der vorherige geendet hatte: Mit einer Bronzemedaille. Speerwerferin Natalija Eder sicherte sich am Sonntag im voll besetzten Olympiastadion in der Klasse F12/F13 überraschend Rang drei und konnte es fast nicht glauben: "Mein Herz klopft bis zum Hals. Es ist ein Wahnsinn, dass ich bei den Paralympics eine Medaille gewonnen habe", sagte Eder, die seit ihrer Kindheit sehbehindert ist.



Im zweiten Versuch warf die 32-Jährige, die in Weißrussland geboren wurde, in der Steiermark lebt und für den Wiener Landesverband startet, ihren Speer auf 38,03 Meter. Gold ging an die Favoritin Tanja Dragic (Ser) vor Anna Sorkina (Rus).