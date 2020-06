Neureuther bläst im Slalom zur Medaillenjagd

Felix Neureuthers Frust über den vierten Platz im Riesentorlauf musste sofort den Aussichten auf seine letzte Medaillenchance bei der WM weichen. "Es steht am Sonntag für mich das Rennen an, wo ich die besten Chancen habe", sagte der Deutsche nachdem er am Freitag um 0,22 Sekunden Edelmetall verpasst hatte.

So sah es auch Mathias Berthold. "Der Riesenslalom, das ist rum", sagte der deutsche Herren-Chefcoach. "Ich denke, dass wir das nicht hier analysieren sollten. Das können wir zu Hause machen, wenn es zum nächsten Riesenslalom in Garmisch geht. Jetzt sollte die Konzentration auf den Slalom gehen."

Auf eine Jetzt-erst-Recht-Reaktion von Neureuther hofft der Vorarlberger Berthold aber nicht. "Ich glaube, es wäre nicht gut, wenn er im Slalom überpowert", betonte der Coach. "Zu viel Attacke ist nicht notwendig. Er fährt so stark im Moment im Slalom, dass er ganz locker sein Ding durchziehen sollte."