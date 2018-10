Papa Prödl widmet sich lieber seiner kleinen Tochter

Sportlich hat sich seine Situation im letzten Monat überhaupt nicht geändert. Sebastian Prödl spielt bei seinem Klub Watford nach wie vor eine Nebenrolle, pendelt jedes Wochenende zwischen Bank und Tribüne, den Rasen darf er nur im Training betreten. Noch nimmt es der 31-Jährige gelassen und mit Humor. „Dennoch lache ich mehr, weil sich mit meiner kleinen Tochter der Lebensmittelpunkt verändert hat.“

Bezüglich seiner sportlichen Situation hat er nicht das Gefühl, dass er derzeit etwas ändern kann. „Immerhin weiß ich, dass es nicht an mir liegt. Das brauche ich mir nicht vorzuwerfen.“ Natürlich sei er nicht zufrieden, aber er bleibe aufgrund seiner mittlerweile gewonnen Routine gelassen. „Ich habe mir über Jahre einen Marktwert aufgebaut, der wird mir nicht in ein paar Monaten geraubt.“ An einen persönlichen Brexit denkt er nicht. „Ich beschäftige mich nicht mit Ausstiegsszenarien, in ein paar Monaten ist die Situation vielleicht eine völlig andere. Aktuell habe ich aber nicht das Gefühl, dass sich bald etwas ändert.“