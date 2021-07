Pajon und Strombergs BMX-Olympiasieger

Auch bei der zweiten Austragung in London war der 25-Jährige wie schon in Peking nicht zu schlagen. Platz zwei holte sich Sam Willoughby aus Australien, Bronze ging an Carlos Oquendo aus Kolumbien. Dessen Landsfrau Mariana Pajon gewann bei den Damen vor Sarah Walker aus er Neuseeland und Laura Smulders aus den Niederlanden.