Ausgeschwommen: Kein finales Finale, aber ein positives WM-Resümee

Die österreichische Lagenstaffel hat am Schlusstag der WM in Singapur Platz zwölf belegt. Bernhard Reitshammer, Luka Mladenovic, Simon Bucher und Heiko Gigler verpassten den Finaleinzug am Sonntag über 4 x 100 m in 3:32,91 Minuten um 0,37 Sekunden. Über 400 m Lagen kam WM-Debütant Noah Zemansky in 4:18,89 auf Rang 18.