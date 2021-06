Osten entscheidet NBA-Allstar-Game für sich

Die Auswahl des Ostens hat am Sonntag in New Orleans das All-Star-Game der NBA gewonnen. Der 163:155-Erfolg über den Westen brachte mit insgesamt 318 Punkten einen neuen All-Star-Rekord. Zum wertvollsten Spieler des Offensivspektakels wurde der erst 21-jährige Point Guard Kyrie Irving der Cleveland Cavaliers, mit 31 Punkten Topscorer des Ost-Teams, gewählt.

Neben Irving war vor allem Carmelo Anthony für den Rekordsieg der Auswahl der Eastern Conference verantwortlich. Der Forward der New York Knicks sorgte mit insgesamt acht verwerteten Dreipunktewürfen für eine weitere All-Star-Bestmarke und kam auf insgesamt 30 Zähler. Die erfolgreichsten Werfer der Partie waren aber die West-Superstars Kevin Durant ( Oklahoma City Thunder) und Blake Griffin ( Los Angeles Clippers) mit jeweils 38 Zählern.