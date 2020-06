Olympischer Nachschlag auf der Gugl

Ein Mann, der ohne technischer Hilfe gar nicht laufen kann, und einer, der es wahrscheinlich gar nicht mehr dürfte, sind am Montag die großen Zugpferde beim Leichtathletik-Meeting auf der Linzer Gugl.

Oscar Pistorius und Justin Gatlin – zwei Sprinter, die eines eint: die Vergangenheit in den Gerichtssälen. 400-Meter-Sprinter Pistorius erkämpfte sich das Recht, mit Prothesen bei den unversehrten Sportlern antreten zu dürfen. 2011 wurde er mit Südafrikas Staffel Vizeweltmeister, vor zwei Wochen lief er ins Olympia-Finale, in wenigen Tagen nimmt der 25-Jährige seine fünfte Goldmedaille bei Paralympischen Spielen ins Visier.

Weniger glorreich lesen sich Auszüge aus Justin Gatlins Vita: Der Amerikaner galt nach Olympia- (2004) und WM-Gold (2005) als schnellster Mensch der Welt, ehe ihn 2006 die zweite positive Dopingprobe aus der Laufbahn werfen hätte sollen. Doch Gatlin trat als Kronzeuge gegen seinen ehemaligen Trainer, seit 2010 darf er wieder sprinten. Am Montag (21 Uhr) könnte er das so schnell wie noch kein Zweiter auf der Gugl tun. Der 100-Meter-Rekord in Linz liegt bei 9,94 Sekunden, in London lief der 30-Jährige in 9,79 zu Bronze.